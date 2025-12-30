CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor ve G.Saray'dan Filistin çağrısı! Trabzonspor ve G.Saray'dan Filistin çağrısı! 23:43
Lookman'dan flaş açıklama! F.Bahçe ve G.Saray... Lookman'dan flaş açıklama! F.Bahçe ve G.Saray... 20:04
Fırtına kritik maça hazırlanıyor! Fırtına kritik maça hazırlanıyor! 19:19
F.Bahçe'ye Karadağlı golcü! F.Bahçe'ye Karadağlı golcü! 19:13
G.Saray'da flaş karar! Yakup Sekizkök... G.Saray'da flaş karar! Yakup Sekizkök... 19:00
Necip Uysal'dan emeklilik açıklaması! Necip Uysal'dan emeklilik açıklaması! 18:12
Daha Eski
Beşiktaş BOA deplasmanda galip! Beşiktaş BOA deplasmanda galip! 16:53
F.Bahçe ile Samsunspor maçının biletleri satışa çıktı F.Bahçe ile Samsunspor maçının biletleri satışa çıktı 16:48
F.Bahçe'nin kaptanına İtalyan devi talip oldu! F.Bahçe'nin kaptanına İtalyan devi talip oldu! 15:45
Trabzonspor'dan genç futbolcu için resmi teklif Trabzonspor'dan genç futbolcu için resmi teklif 14:52
F.Bahçe Nkunku transferinde gaza bastı! F.Bahçe Nkunku transferinde gaza bastı! 14:08
G.Saray'a transferde büyük şok! 2. lig ekibine gidiyor G.Saray'a transferde büyük şok! 2. lig ekibine gidiyor 13:39
ManU sahasında berabere kaldı!
Chelsea evinde Bournemouth'a takıldı!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! (29 Aralık)
Yeterli protein tüketiyor musunuz?