İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Ara transfer döneminde Atletico Madrid'e katılan Ademola Lookman, mücadeleye 1 gol ve 1 asistle damga vurdu.
Ademola Lookman'ı ara transfer döneminde Fenerbahçe de kadrosuna katmak istemiş ancak Lookman Atletico Madrid'e transfer olmuştu.
İŞTE O ANLAR
LOOKMAN ÜÇÜNCÜ GOLÜ ATTI, SIMEONE ÇILDIRDI!
4-0!
ATLETICO MADRID, BARCELONA'YI TARUMAR ETTİ!