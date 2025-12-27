Parma-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Parma ile Fiorentina, İtalya Serie A mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Ligde kritik öneme sahip karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, Parma-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt arıyor.

İtalya Serie A'da haftanın dikkat çeken maçlarından birinde Parma ile Fiorentina kozlarını paylaşıyor. Ligdeki konumları açısından büyük önem taşıyan mücadele öncesi, futbolseverler Parma-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. Karşılaşma, Serie A yayın haklarını elinde bulunduran resmi yayıncı kuruluş üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Peki, Parma-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Parma-Fiorentina maçı canlı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

PARMA-FIORENTINA MAÇI HANGİ GÜN?

Parma-Fiorentina maçı, 27 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

PARMA-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA?

Parma-Fiorentina maçı, saat 14:30'da başlayacak.

PARMA-FIORENTINA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Parma ve Fiorentina'nın karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Parma'da, Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanacak.

PARMA VS FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Parma ile Fiorentina arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşmanın da beraberlikle sonuçlanmasının ardından Parma, 2019 yılından bu yana Fiorentina ile oynadığı son altı Serie A maçında galibiyet elde edemedi. Bu uzun galibiyet hasreti, ligde kalma mücadelesi veren Parma için bu haftaki karşılaşmayı daha da kritik hale getiriyor.

Serie A'da düşme hattının hemen üzerinde yer alan Carlos Cuesta yönetimindeki Parma, özellikle küme düşme potasındaki doğrudan rakiplerinden birine karşı oynayacağı bu maçta kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Son dört lig maçında iki galibiyet alan Gialloblu, önceki 16 maçta elde ettiği galibiyet sayısını kısa sürede yakalamış olsa da, geçtiğimiz hafta önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Parma, takvim yılının son bölümünde oynayacağı iki iç saha maçının ilkinde, dokuz kişi kalmasına rağmen dirençli bir oyun sergileyen Lazio'ya Tardini Stadı'nda 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Parma'nın sahasındaki galibiyet hasreti altı maça çıktı.

Sezon genelinde iç sahada yalnızca bir galibiyet alabilen Parma'nın, Serie A'da kalma hedefini sürdürebilmesi için Emilia'daki maçlardan daha fazla puan çıkarması şart. Bu hafta sonu oynanacak karşılaşma, bu açıdan önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Rakiplerinin Supercoppa Italiana müsabakalarında yer alması nedeniyle lige iki haftalık ara veren Cuesta ve öğrencileri, Cumartesi günü erken saatte oynanacak karşılaşmaya hazırlanmak için yeterli zamana sahip oldu. Parma, bu süreci en iyi şekilde değerlendirerek taraftarı önünde şeytanın bacağını kırmayı amaçlıyor.