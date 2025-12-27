Canlı izle! Torino-Cagliari Calcio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

Serie A’da üst üste galibiyetlerle çıkışa geçen Torino, Cumartesi günü sahasında ligde zor günler geçiren Cagliari’yi konuk edecek. Futbolseverler, Torino’nun 2025 yılını üç galibiyetle kapatıp kapatamayacağını merak ederken, karşılaşmanın yayın bilgileri de araştırılıyor.

Torino-Cagliari karşılaşması hangi kanalda? Maç saat kaçta başlayacak? İtalya Serie A'da haftanın öne çıkan maçlarından biri Torino ile Cagliari arasında oynanacak. Torino, 2025 yılını üst üste üçüncü galibiyetle tamamlamayı hedeflerken, Cagliari ligde kalma mücadelesi veriyor. Futbolseverler ise bu kritik maçın tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor.

TORINO-CAGLIARI MAÇI HANGİ GÜN?

Torino-Cagliari maçı, 27 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

TORINO-CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA?

Torino-Cagliari maçı, saat 17:00'de başlayacak.

TORINO-CAGLIARI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Torino ve Cagliari'nin karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Torino'da, Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

TORINO-CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Torino ile Cagliari arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

