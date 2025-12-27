Lecce-Como maçı canlı izleme bilgileri

Sporseverler Lecce Como maçının canlı yayın bilgilerini, başlama saatini ve hangi kanalda ekranlara geleceğini merak ediyor. Peki, US Lecce-Como maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

US Lecce ile Como, Serie A'da kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar "Lecce-Como maçı hangi kanalda?", "Saat kaçta başlayacak?" sorularını araştırıyor. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve maç saati futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

LECCE-COMO MAÇI HANGİ GÜN?

Lecce-Como maçı, 27 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

LECCE-COMO MAÇI SAAT KAÇTA?

Lecce-Como Mmaçı, saat 17:00'de başlayacak.

LECCE-COMO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lecce ve Como'nun karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Lecce'da, Via del Mare Stadyumu'nda oynanacak.

SERIE A LECCE-COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Lecce ile Como arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Serie A'da kümede kalma mücadelesi veren US Lecce, Cumartesi öğleden sonra Stadio Via del Mare'de formsuz Como'yu konuk edecek. Son haftalarda aldığı kritik puanlarla düşme hattından uzaklaşan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürerek ligde rahat bir nefes almak istiyor. Geçtiğimiz hafta ligde kalma yarışındaki rakiplerinden biri olan Pisa'yı 1-0 mağlup eden Lecce, son üç Serie A maçının ikisini kazanarak sezonun en formda dönemlerinden birini yaşıyor. İç sahada son iki maçını kazanan Giallorossi, Via del Mare'de üst üste üçüncü galibiyetini alarak hem tarihsel dezavantajını kırmayı hem de küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor.

Öte yandan Como cephesinde işler yolunda gitmiyor. Geçen sezon Lecce ile oynadığı iki maçı toplam 5-0 kazanan konuk ekip, Serie A'daki bu karşılaşmada da moral bulmak istiyor. US Lecce – Como maçı canlı yayın bilgileri, karşılaşmanın başlama saati ve yayıncı kuruluş detayları, sporseverler tarafından maç günü yoğun şekilde araştırılıyor.