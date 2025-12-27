Brentford ve Bournemouth, Premier Lig'in kritik 18. haftasında karşı karşıya geliyor. Brentford, iç sahada kazanarak 12. sıradaki yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken, Bournemouth ise son maçlardaki beraberlik serisini sonlandırmak istiyor. İki takımın da galibiyet için sahada olacağı bu heyecan dolu mücadelenin canlı yayın bilgileri merak ediliyor. İşte Brentford-Bournemouth maçı saati, kanalı ve muhtemel 11'leri!

Brentford-Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de haftanın en dengeli eşleşmelerinden biri olarak kabul edilen Brentford-Bournemouth mücadelesi, her iki ekibin de taktiksel esnekliğini test edeceği bir randevu niteliği taşıyor. Ev sahibi Brentford, son haftalarda yükselen formuyla dikkat çeken Keane Lewis-Potter ve sezonun golcü ismi Igor Thiago önderliğinde hücum hattındaki etkinliğini sürdürmek istiyor. Ancak teknik direktör Keith Andrews, AFCON nedeniyle milli takımlarına giden Dango Ouattara ve Frank Onyeka ile sakatlıkları süren Fabio Carvalho gibi önemli isimlerden yoksun bir kadro ile sahaya çıkacak. Konuk ekip Bournemouth cephesinde ise, beraberlik serisini bozup üç puanla tanışma arzusu ön planda. Antoine Semenyo ve Evanilson gibi dinamik oyuncularıyla geçiş oyununda etkili olmayı planlayan konuk takım, Brentford'ın savunma zaaflarını değerlendirerek Londra'dan avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor. İşte maçın yayın bilgileri...

Brentford-Bournemouth MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brentford-Bournemouth maçı, 27 Aralık Cumartesi günü oynayacak. Gtech Community Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Brentford-Bournemouth MAÇI HANGİ KANALDA?

Robert Jones'in yöneteceği Premier Lig'in 18. haftasında oynanacak Brentford-Bournemouth maçı, beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Brentford-Bournemouth MUHTEMEL 11'LER

Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Henry; Jensen, Janelt, Yarmolyuk; Schade, Thiago, Lewis-Potter

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Tavernier, Cook; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson