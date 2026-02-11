İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Danimarkalı teknik direktör Thomas Frank ile yollarını ayırdı.

Kulüp hesabından yapılan açıklamada, "Thomas, Haziran 2025'te göreve getirilmişti ve birlikte geleceği inşa edebilmek adına kendisine zaman ve destek verme konusunda kararlıydık.

Ancak alınan sonuçlar ve ortaya konan performanslar, Yönetim Kurulu'nun sezonun bu aşamasında bir değişikliğin gerekli olduğu sonucuna varmasına yol açtı.

Kulüpte bulunduğu süre boyunca Thomas, kulübü ileriye taşımak için gösterdiği çabalarda sarsılmaz bir bağlılıkla hareket etti. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyor ve gelecekte başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.