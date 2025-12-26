Salih Özcan kimdir? Son yıllarda hem kulüp performansı hem de milli takım kariyeriyle dikkat çeken Salih Özcan, Türk futbolunun Avrupa’da forma giyen önemli isimlerinden biridir. Peki, Salih Özcan kaç yaşında, nereli? Milli futbolcu Salih Özcan hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar!

Salih Özcan kimdir? Türk futbolunun Avrupa'da forma giyen önemli isimlerinden biri olan Salih Özcan, defansif orta saha pozisyonunda görev yapan millî futbolcudur. Birçok kişi, Salih Özcan'ın hayatı ve kariyerini merak ediyor. Almanya'nın Köln kentinde dünyaya gelen Özcan, Türk kökenlidir ve aslen Malatyalıdır. Başarılı orta saha oyuncusu Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyiyor. Peki, Salih Özcan kimdir? Salih Özcan kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

SALİH ÖZCAN KİMDİR?

Salih Özcan 11 Ocak 1998 tarihinde Köln'de doğmuş, defansif orta saha pozisyonunda görev yapan Alman asıllı Türk millî futbolcudur. Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Özcan, uluslararası düzeyde ise Türkiye A Millî Futbol Takımı'nı temsil etmektedir. Sahadaki mücadeleci yapısı, oyun görüşü ve savunma katkısıyla modern orta saha oyuncuları arasında gösterilmektedir.

Salih Özcan, Almanya'nın Köln kentinde, Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan Özcan, futbola küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. İlk futbol eğitimini Köln'deki amatör kulüplerden West Köln'de aldı. Henüz 9 yaşındayken, yeteneğiyle dikkat çekerek 2007 yılında FC Köln altyapısına transfer edildi.

Köln altyapısında disiplinli çalışması ve istikrarlı performansıyla kısa sürede öne çıkan Özcan, yaş gruplarında takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Salih Özcan, Eylül 2016'da Schalke 04 karşılaşmasıyla birlikte 1. FC Köln A Takımı'nda ilk kez forma giydi. 2017–2018 sezonunda orta sahadaki istikrarlı performansıyla düzenli olarak ilk 11'de yer aldı.

İlk lig golünü ise 2 Eylül 2018 tarihinde FC St. Pauli karşısında kaydetti.

2017 yılında gösterdiği performans, ona Almanya'nın en iyi U-19 oyuncusuna verilen Altın Fritz Walter Madalyası'nı kazandırdı. Bu ödül, Salih Özcan'ın Almanya futbolundaki potansiyel yıldızlar arasında gösterilmesini sağladı. Daha fazla süre alması amacıyla Özcan, 23 Ağustos 2019'da 2019–2020 sezonu sonuna kadar Holstein Kiel'e kiralandı. 2. Bundesliga'da geçirdiği bu dönemde büyük gelişim gösterdi.

Holstein Kiel formasıyla 28 lig maçında 5 gol atan Özcan, orta sahada hem savunma hem hücum katkısıyla dikkat çekti ve üst seviye futbol için hazır olduğunu kanıtladı. Başarılı Köln performansının ardından Salih Özcan, 23 Mayıs 2022'de Borussia Dortmund'a transfer oldu. Alman basınına göre bu transfer için yaklaşık 5 milyon avro bonservis bedeli ödendi. Dortmund ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalayan Özcan, Bundesliga'nın üst düzey rekabetinde forma giymeye başladı. Salih Özcan, 28 Ağustos 2024'te VfL Wolfsburg'a kiralık olarak transfer edildi. Ancak Borussia Dortmund, sezon içerisinde oyuncusunu geri çağırma kararı aldı ve Özcan tekrar Dortmund kadrosuna dahil edildi.

Salih Özcan, A Millî Takım düzeyinde tercihini Türkiye'den yana kullandı. 25 Mart 2022'de, dönemin teknik direktörü Stefan Kuntz tarafından Türkiye A Millî Takımı kadrosuna davet edildi. İlk millî maçına ise 29 Mart 2022'de İtalya'ya karşı oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı.

Özcan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Türkiye Millî Takımı kadrosunda da yer alarak uluslararası arenadaki önemini bir kez daha gösterdi.

SALİH ÖZCAN KAÇ YAŞINDA?

11 Ocak 1998 doğumlu olan başarılı futbolcu, 27 yaşındadır.

SALİH ÖZCAN NERELİ?

Almanya'nın Köln kentinde dünyaya gelen Özcan, Türk asıllıdır ve A Milli Futbol Takımı'nda forma giymektedir.

SALİH ÖZCAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Orta saha oyuncusu Salih Özcan, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giymektedir.