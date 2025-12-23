Türkiye Kupası | Kocaelispor-Erzurumspor FK maçı canlı yayın bilgileri!

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’ndaki açılış maçında, Trendyol 1. Lig’in güçlü takımlarından Erzurumspor FK’yı ağırlıyor. Süper Lig'de topladığı 23 puanla 8. sırada bulunan Kocaelispor, bu karşılaşmada hem ligdeki kalitesini göstermeyi hedefleyecek hem de Erzurumspor FK’nın sürpriz bir başlangıç yapma çabasını engellemeye çalışacak. Maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Kocaelispor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?