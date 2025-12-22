Athletic Bilbao-Espanyol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga’nın 17. haftasında Athletic Bilbao ile Espanyol, haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birine çıkıyor. Kendi sahasında hata yapmak istemeyen Athletic Bilbao, bu mücadeleyi kazanarak puanını 26’ya yükseltmeyi amaçlıyor. Ligde sergilediği performansla öne çıkan Espanyol ise 30 puanla bulunduğu 5. sırayı korumak için sahaya çıkacak. Peki, Athletic Bilbao-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?