Girona-Atletico Madrid maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga’da 17. hafta karşılaşmaları, Girona ile Atletico Madrid’i karşı karşıya getirecek kritik bir randevuyla sürüyor. Diego Simeone yönetiminde şampiyonluk yarışındaki iddiasını korumak isteyen Atletico Madrid, düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmadan yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetle moral depolayan Madrid temsilcisi, hanesine yazdırdığı 34 puanla ligde 4. sırada yer alıyor. Peki, Girona-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek?

GIRONA-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da 17. haftada oynanacak Girona-Atletico Madrid maçı 21 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

GIRONA-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Montilivi Stadyumu'nda oynanacak Girona-Atletico Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.