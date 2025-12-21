Cagliari-Pisa CANLI YAYIN | Hangi kanalda? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler!

İtalya Serie A’da haftanın dikkat çeken randevularından birinde Cagliari, Unipol Domus’ta Pisa’yı ağırlıyor. Ligde ilk 15 haftada topladığı 14 puanla orta sıralarda tutunmaya çalışan ev sahibi ekip, saha ve seyirci avantajını kullanarak hanesine bir üç puan daha yazdırmak ve nefes almak istiyor. Diğer tarafta ise 10 puanla alt sıralardan kurtulma savaşı veren konuk ekip Pisa, bu zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak aradaki puan farkını kapatmanın hesaplarını yapıyor. İşte Cagliari-Pisa maçının yayın bilgileri...