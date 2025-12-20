Leipzig-Bayer Leverkusen maçı izle: Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'da heyecan dorukta! 15. hafta, RB Leipzig ve Bayer Leverkusen arasındaki kritik mücadeleye sahne olacak. Leipzig, 2. sıradaki yerini koruma peşindeyken, Leverkusen şampiyonluk yarışına geri dönmek için savaşacak. İki takım da ligdeki yerlerini korumak için puan kaybı ihtimalini göze alamazken ilk 3'te tüm dengeleri değiştirebilecek karşılaşmanın detayları merak ediliyor. İşte Leipzig-Bayer Leverkusen maçı yayın bilgileri...