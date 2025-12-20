Hamburg-Eintracht Frankfurt maçı detayları: Tarih, saat ve yayın bilgileri!

Hamburg ve Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 15. haftasında karşı karşıya geliyor. Hamburg, tehlike hattından kurtulmak için mücadele ederken, Eintracht Frankfurt üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. 15 puanla 14. sırada bulunan Hamburg, evinde kazanarak rahatlamak istiyor. Öte yandan, 24 puanla 7. sırada bulunan Frankfurt, Şampiyonlar Ligi potasında kalmak için bu maçı kazanmanın peşinde. Hamburg-Eintracht Frankfurt maçının canlı yayın bilgileri haberimizde...