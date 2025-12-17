Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı: Canlı yayın, saat ve muhtemel 11'ler!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda heyecan dorukta! Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yı konuk ederek kupaya galibiyetle başlamak istiyor. Süper Lig'de 11. sırada yer alan Rizespor, bu maçla açısından önemli bir adım atmayı hedefliyor. Gaziantep FK ise 7. sıraya yerleşmiş durumda ve 3 maçtır kazanamamanın getirdiği baskıyla mücadele ediyor. Bu baskıdan kurtulmak isteyen konuk takım, Türkiye Kupası'na galibiyetle başlamanın peşinde. İşte Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının detayları...