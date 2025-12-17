Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda heyecan dorukta! Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor'u konuk ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek bu önemli karşılaşma, 1. Lig ekibi için büyük bir fırsat sunuyor. Ev sahibi takım, sezonu galibiyetle açarak son sırada bulunduğu Süper Lig'de de moral yükseltmek isterken İstanbulspor ise Süper Lig ekibini yenerek kupada iddiasını kanıtlamak istiyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı detayları ve canlı yayın bilgileri haberimizde...

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları heyecanı başlıyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda, Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk edecek. Bu sezon kendi liginde yalnızca 2 galibiyet alarak son sıraya yerleşen Karagümrük, Türkiye Kupası'na 3 puanla başlayarak moral depolamak istiyor. İstanbulspor ise 1. Lig'de son 2 haftada aldığı galibiyetlerle motive oldu. 1. Lig'in 15. sırasındaki İstanbul ekibi, bir yandan küme hattından uzaklaşma çabası sergilerken diğer yandan da ZTK için mücadele edecek. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçının yayın bilgilerini sizler için derledik.

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı, 17 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE | A SPOR

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası için oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı, A Spor ekranlarından CANLI VE ŞİFRESİZ yayınlanacak. Karşılaşmada Abdullah B. Taşkınsoy düdük çalacak. Hakem yardımcılıklarını ise Kadir Beyaz ve Yusuf Susuz üstlenecek.