Chelsea Cardiff'i deplasmanda geçti!
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 17.12.2025 - 00:59
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 57. ve 90+3. dakikada Alejandro Garnacho ile 82. dakikada Pedro Neto kaydetti. Ev sahibi ekipte David Turnbull'un golü ise galibiyet için yetmedi.
Bu sonuç ile birlikte Chelsea, yarı finale yükselen takım oldu.
