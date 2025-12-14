CANLI SKOR ANA SAYFA
"Icardi'den vazgeçmek delilik olur" "Icardi'den vazgeçmek delilik olur" 08:43
Flaş Icardi iddiası: Teklifi kabul etti! Flaş Icardi iddiası: Teklifi kabul etti! 01:15
Flaş Icardi iddiası: Teklifi kabul etti! Flaş Icardi iddiası: Teklifi kabul etti! 00:54
Galatasaray'dan Mohamed Salah'a dev teklif! Galatasaray'dan Mohamed Salah'a dev teklif! 23:55
Quinten Timber transferinde dikkat çeken detay! Quinten Timber transferinde dikkat çeken detay! 23:46
Beşiktaş'tan Jaouen Hadjam atağı! İşte bonservis bedeli Beşiktaş'tan Jaouen Hadjam atağı! İşte bonservis bedeli 23:32
F.Bahçe Sörloth'u böyle ikna edecek! F.Bahçe Sörloth'u böyle ikna edecek! 23:27
Okan Buruk'tan son dakika Icardi açıklaması! Okan Buruk'tan son dakika Icardi açıklaması! 22:48
G.Saray işi ilk yarıda bitirdi! G.Saray işi ilk yarıda bitirdi! 22:48
G.Saray'ın Gedson isteğine yanıt! G.Saray'ın Gedson isteğine yanıt! 22:48
Fenerbahçe'ye 17'lik genç eldiven! Fenerbahçe'ye 17'lik genç eldiven! 22:48
Quaresma: Çok güçlü bir G.Saray görüyorum! Quaresma: Çok güçlü bir G.Saray görüyorum! 22:48
Muslera takımına şampiyonluğu getirdi!
Arsenal Wolverhampton'ı 90+3'te devirdi!
