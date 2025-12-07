Napoli - Juventus maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? İtalya Serie A’nın en önemli maçlarından biri olarak görülen bu karşılaşmaya ilişkin bilgiler sporseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Napoli - Juventus maçı ne zaman ve nerede oynanacak? Serie A'da haftanın en çok konuşulan maçlarından biri olan bu dev karşılaşma için hazırlıklar sürerken, özellikle Türkiye'den birçok taraftarın gündeminde Kerem Yıldız'ın durumu bulunuyor. Genç yıldızın zorlu deplasmanda forma giyip giymeyeceği şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki Kerem Yıldız Juventus karşılaşmasında sahada olacak mı? Teknik ekip oyuncunun durumuyla ilgili nasıl bir karar verecek? Napoli ve Juventus'un son performansları, maçın olası 11'leri ve karşılaşmanın yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte Napoli - Juventus maçına dair tüm merak edilenler…

NAPOLI-JUVENTUS MAÇI HANGİ GÜN?

Napoli-Juventus maçı, 7 Aralık Pazar günü oynanacak.

NAPOLI - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Napoli-Juventus maçı, saat 22:45'te başlayacak.

SERIE A NAPOLI-JUVENTUS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Napoli ve Juventus'un karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Napoli'da, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak.

NAPOLI VS JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Napoli ile Juventus arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport 2, S Sport Plus kanallarında canlı yayınlanacak. SSC Napoli-Juventus Turin maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

NAPOLI'NİN GÜNCEL DURUMU

Napoli, son dönemde göstermiş olduğu performansla dikkat çekiyor. Takım, son beş maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak istikrarlı bir grafik çizdi. Bu performanslar sayesinde Napoli, topladığı 28 puan ile ligde 2. sırada yer alıyor. Savunmadaki disiplinli duruşu, hücum hattındaki üretkenliği ve takım uyumu, Napoli'yi üst sıralarda tutan en önemli faktörler arasında. Özellikle son haftalardaki galibiyetler, takım moralini üst seviyeye çıkardı; taraftarlar ve teknik ekip, bu formun sürmesini umut ediyor.

Bu başarı grafiği, Napoli'yi sadece lig sıralamasında değil hem şampiyonluk mücadelesinde hem de Avrupa kupaları hedeflerinde güçlü konuma taşıyor. Takımın hücum-doğrudan-atak dengesi, planlı savunma geçişleri ve oyuncuların güncel performansı, Napoli'yi bu sezon favoriler arasına sokuyor.

JUVENTUS'UN GÜNCEL DURUMU

Juventus cephesinde de işler fena gitmiyor. Son beş lig maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden "Juventus", mağlubiyet yüzü görmeden istikrarlı bir seri yakalamış durumda. Toplamda 23 puan toplayan takım, ligde 7. sırada yer alıyor. Juventus'un bu dönemde özellikle savunma organizasyonundaki iyileşme, hücum hattındaki varyasyonlar ve takım bütünlüğü dikkat çekiyor.

Buna rağmen 7. sırada olmaları, beklentilerin ve kulübün tarihsel hedeflerinin gerisinde kalıyor. Juventus taraftarları ve yönetimi; daha üst sıralar, Avrupa kupalarına katılım ve geçmişin prestijini yeniden yakalamak için takımın istikrarını sürdürmesini, hatasız bir çizgide ilerlemesini bekliyor.

NAPOLI VS JUVENTUS

Form & Performans: Napoli son beş maçta daha yüksek bir kazanma oranı ile dikkat çekerken, Juventus mağlubiyet görmeyerek istikrarlı bir çıkış yakalamış durumda.

Ligde Konum: Napoli 2. sırada yer alarak şampiyonluk yarışında ön sıraları zorluyor; Juventus ise 7. sıradan kendisine hedef belirleyip Avrupa kupalarına katılım ya da sıralama yükselişi için mücadele ediyor.

Taraftar Beklentisi & Moral: Napoli cephesinde galibiyetler moralleri yükseltmiş ve takımda güven ortamı oluşmuş durumda. Juventus ise yenilgi almadan ilerleyerek moral yakalamış olsa da, genel olarak hem sezon başındaki beklentilerin hem de kulüp hedeflerinin biraz altında kalıyor.

Genel Değerlendirme: Napoli, mevcut formu ve puan durumu ile bu sezon iddialı bir konumda. Ancak Juventus da yaşadığı çıkış ve artan motivasyon ile potansiyel taşımaya devam ediyor. Her iki takım için kalan maçlar büyük önem taşıyor — özellikle derbiler ve zirve yarışındaki maçlar geleceği şekillendirebilir.

