Villarreal - Getafe maçını takip etmek için tıkla!

La Liga'da haftanın en çok merak edilen mücadelelerinden biri olan Villarreal - Getafe maçı başlıyor. 6 Aralık 2025 tarihinde oynanacak karşılaşma öncesi gözler yayın bilgilerine çevrildi. Taraftarlar, "Villarreal - Getafe maçı canlı izle", "HD yayın linki'' gibi aramaları yapmaya başladı. Villarreal bu sezon istikrarlı sonuçlar alarak ligde yukarıyı hedefliyor. Özellikle ev sahibi avantajı ve taraftar desteğiyle sahada tempolu bir oyun sergilemesi bekleniyor. Getafe ise deplasmanda sürpriz yapıp puan ya da puanlarla dönmenin peşinde. İki takımın önceki maçlarına bakıldığında rekabetin oldukça sert geçtiği görülüyor. Peki, La Liga Villarreal - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç ile ilgili bilgiler...

VILLARREAL - GETAFE MAÇI NE ZAMAN?

Villarreal-Getafe maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

VILLARREAL-GETAFE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Villarreal ve Getafe'nin karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Villarreal'da, Ceramica Stadyumu'nda oynanacak.

VILLARREAL - GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA?

Villarreal-Getafe maçı, saat 16:00'da başlayacak.

VILLARREAL - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

Villarreal ile Getafe arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

6 ARALIK VILLARREAL - GETAFE MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN