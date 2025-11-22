Premier Lig’in 12. haftasında Liverpool, Anfield’da Nottingham Forest’i konuk ediyor. Sezon başında 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan ev sahibi, son dönemdeki düşüşle 8. sıraya geriledi. Milli aradan önce Manchester City’ye 3-0 kaybeden Arne Slot’un ekibi, toparlanma sinyali vermek istiyor. 9 puanlı Nottingham Forest ise düşme hattından uzaklaşmak için sürpriz peşinde. Liverpool-Nottingham Forest nmaçı yayın bilgileri haberimizde.

Liverpool, milli aranın ardından 12. hafta maçında Nottingham Forest'i ağırlayacak. Anfield Stadyumu'ndaki heyecan dolu karşılaşmada ev sahibi ekip, art arda aldığı mağlubiyetlerin ardından toparlanmayı hedefliyor. Aston Villa'yı evinde 2-0 devirmesinden önce 4 maçlık mağlubiyet serisi yazan ve milli ara öncesi son maçından da puan çıkaramayan ev sahibi, toparlanma yolunda ilk adımı Nottingham Forest karşısında atmayı umuyor. Sean Dyche'nin ekibi ise sezonun ilk haftası ve milli aradan önceki son maçta aldıklarının dışında başka galibiyeti imza atamadı. Deplasmandaki ilk galibiyetini arayan Nottingham Forest, Liverpool karşısında sürpriz arayacak. Peki Liverpool-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool - Nottingham Forest maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Anfield Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye Saati İle (TSİ) 18.00'de başlayacak.

LIVERPOOL-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool-Nottingham Forest maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Andy Madley yönetecek.

LIVERPOOL-NOTTINGHAM FOREST MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson; Jones, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Isak

Nottingham Forest: Sels; Savona, Murillo, Milenkovic, Williams; Sangare, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hutchinson; Jesus