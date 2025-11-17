Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Katalonya ve Filistin milli takımları arasındaki yardım maçının öncesinde açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİR SUÇLARI YOK"

Bu karşılaşmanın "önemli bir sembol" olduğunu ifade eden Guardiola, ""Bu, sembolikten daha fazlası olan bir maç. Günümüzde herkes her şeyi biliyor ve bu maç sayesinde Filistinliler, dünyada onları düşünen bir kesim olduğunu görecek. Dünya Filistin'i yalnız bıraktı. Hiçbir şey yapmadık. Orada doğmuş olmalarının hiçbir suçu yok. Hepimiz bir halkın yok edilmesine izin verdik. Kötülük zaten yapıldı ve bu onarılamaz." dedi.

"BİZİM ÇOCUKLARIMIZ DA ORADA OLABİLİRDİ"

Gazze'deki katliamların savunulamaz olduğunu ifade eden Katalan teknik adam, "Gazze'deki katliamları savunabilecek bir insan düşünemiyorum. Bizim çocuklarımız da orada olabilirdi; sadece orada doğdukları için öldürülüyorlar. Liderlere çok az güvenim var. İktidarda kalmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar,." sözlerini sarf etti.