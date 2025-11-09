CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan flaş yanıt: Haddini bilsin G.Saray'dan flaş yanıt: Haddini bilsin 23:55
F.Bahçe'den İrfan Can ve Cenk açıklaması! F.Bahçe'den İrfan Can ve Cenk açıklaması! 23:13
İsmail Yüksek'ten şampiyonluk cevabı! İsmail Yüksek'ten şampiyonluk cevabı! 22:54
Fred: Sıkı antrenman yapıyordum! Fred: Sıkı antrenman yapıyordum! 22:42
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray... Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray... 22:27
Tedesco: Kusursuz bir gece olmadı Tedesco: Kusursuz bir gece olmadı 22:27
Daha Eski
Nene: Talisca ile dansımız... Nene: Talisca ile dansımız... 22:23
G.Saray'ın maçı sonrası Kadıköy'de sevinç! G.Saray'ın maçı sonrası Kadıköy'de sevinç! 20:24
Okan Buruk: Kazanmayı hak etmedik! Okan Buruk: Kazanmayı hak etmedik! 20:09
Osimhen'den ofsayt yorumu! Osimhen'den ofsayt yorumu! 20:09
Abdulkerim Bardakcı: Hiçbiri bahane değil! Abdulkerim Bardakcı: Hiçbiri bahane değil! 19:53
Domenico Tedesco: Fred'in oynaması... Domenico Tedesco: Fred'in oynaması... 19:41
G.Saray'dan flaş yanıt: Haddini bilsin
G.Saray maçının VAR'ı açıklandı!
9 Kasım Pazar Süper Loto sonuçları
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları arttı mı?