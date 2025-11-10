Futbol Disiplin Talimatı 57. maddeye göre bahis oynayan futbolcular ne ceza alacak?

27'si Süper Lig olmak üzere 1024 futbolcunun bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Futbol Disiplin Talimatı'nda 57. maddeye göre futbolcuların ne ceza alacağı merak konusu oldu. İşte 57. madde ve futbolculara verilebilecek cezalar...

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bahis soruşturmasının kapsamında 27'si Süper Lig olmak üzere 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi. Sevk edilen futbolcular suçlu bulunmaları halinde Futbol Disiplin Talimatı 57. maddede yer alan bahis başlığı altındaki yaptırımlara maruz kalacak.

İŞTE O MADDE

MADDE 57 – BAHİS

(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;

a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya

da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya

da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme,

organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya

dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak

mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

(3) Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan

reklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada

tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa, söz konusu kuruluşların iştirakleri

ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir.

Bu yasağa uyulmaması halinde:

a) Süper Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 2.500.000.-TL ikinci ihlalde 5.000.000.-TL, üçüncü

ihlalde 10.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 10.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3

puan tenzil cezası,

b) 1. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 1.000.000.-TL ikinci ihlalde 2.000.000.-TL, üçüncü ihlalde

4.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 4.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil

cezası,

c) 2. ve 3. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 250.000-TL ikinci ihlalde 500.000.-TL, üçüncü ihlalde

1.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 1.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil

cezası,

d) Diğer liglerde ise ilk ihlalde 125.000-TL ikinci ihlalde 250.000.-TL, üçüncü ihlalde 500.000-

TL ve takip eden her bir ihlalde 500.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

verilir.