12 hafta sonunda zirve yarışının içinde yer alan Trabzonspor'da ara transfer dönemi için takviye gündemde. Bordo mavililerde bu noktada listeye sürpriz bir isim eklendi. O isim, Anderlecht forması giyen 22 yaşındaki Nilson Angulo. İşte ayrıntılar... TS SPOR HABERLERİ

Bu sezon zirve yarışının en önemli adaylarından birisi olan Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek ikinci yarıya daha iddialı girmeye çalışıyor. Fotomaç!ta yer alan habere göre teknik direktör Fatih Tekke, yönetimden bazı bölgeler için talepte bulunurken, sol kanat için şimdiden çalışmalara start verildi. Bordo- mavili ekibin Belçika ekibi Anderlecht forması giyen 22 yaşındaki Nilson Angulo için harekete geçtiği iddia edildi.

Sol kanatta ve yeri geldiğinde sağda da görev yapabilen Ekvadorlu yıldız için ocak ayında Anderlecht'in kapısı çalınacak.

Bu sezon çıktığı 18 resmi maçta 3 gol atan ve 7 de asist bulunan 22 yaşındaki oyuncu için 6 milyon euro gözden çıkarıldı.