Mısır'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada penaltıdan Mohamed Salah kaydetti.

Öte yandan Mısır'da Mohamed Hany, 45+2. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla gruptaki 2. maçında da galibiyetle ayrılan Mısır, 6 puanla zirvede yer aldı. Gruptaki ilk yenilgisini alan Güney Afrika ise 3 puanla 2. sırada kendine yer buldu.

Mısır, B Grubu'ndaki 3. maçında 29 Aralık Pazartesi günü TSİ 19.00'da Angola ile karşı karşıya gelecek. Güney Afrika ise aynı gün ve aynı saatte Zimbabve ile kozlarını paylaşacak.