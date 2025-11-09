Bologna-Napoli maçı tıkla izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 11. haftasında ev sahibi Bologna, sahasında Napoli ile kozlarını paylaşacak. Ligin son şampiyonu Napoli, 22 puanla zirvede yer alıyor ve 18 puanlı Bologna karşısında hata yapmak istemiyor. Antonio Conte yönetimindeki Napoli, milli araya galibiyetle girip liderlik yarışındaki iddiasını pekiştirmeyi hedefliyor. Öte yandan ev sahibi Bologna, taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan puan veya puanlarla ayrılmanın yollarını arayacak. Futbolseverler, "Bologna-Napoli maçı canlı izle" konusunu da araştırıyor. Peki, Bologna-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

BOLOGNA-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 11. haftasında oynanacak Bologna-Napoli maçı 9 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

BOLOGNA-NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Renato Dall Ara'da oynanacak Bologna-Napoli maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BOLOGNA-NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bologna: Skorupski; Holm, Lucumi, Heggem, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro

Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas