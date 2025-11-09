Metz - Nice maçı detayları | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de heyecan dolu mücadele başlıyor! Metz, Saint-Symphorien Stadyumu'nda Nice ile karşı karşıya gelecek. Sezona istediği gibi başlayamayan Metz, Lille karşısında aldığı ağır yenilginin ardından, Lens ve Nantes galibiyetleriyle kendini toparladı. Şimdi ise, kazanma serisini sürdürmek için sahaya çıkacaklar. Öte yandan, 17 puana sahip Nice, 3 maçlık galibiyet serisinin ardından PSG'ye kaybetti ve yeniden zirveye tırmanmak istiyor. Metz - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlenebilir? Detaylar için okumaya devam edin!