Inter, Serie A’da Lazio’yu 2-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Milli Takım'ımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu 81 dakika sahada kaldı ve performansıyla beğeni topladı. İşte detaylar...

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Inter, Giuseppe Meazza Stadı'nda Lazio'yu 2-0 mağlup etti. Maçın 3. dakikasında Lautaro Martínez'in erken golüyle öne geçen ev sahibi, karşılaşmanın kontrolünü baştan sona elinde tuttu. 62. dakikada Ange-Yoan Bonny farkı ikiye çıkararak skoru belirledi.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 81 dakika sahada kaldı. Orta sahadaki yönlendirici oyunuyla takımın temposunu belirleyen milli yıldız, taraftarlardan büyük alkış aldı.

Bu galibiyetle Inter puanını 24'e yükselterek Serie A'da liderliğe yerleşti. Lazio ise 15 puanda kaldı.