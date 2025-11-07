İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bahis soruşturmasında büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Aralarında 17 hakem, 1 Süper Lig kulübü başkanı ve 1 eski takım sahibi bulunan toplam 21 kişi hakkında “müsabaka sonucunu etkileme” ve “halkı yanıltıcı bilgi yayma” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. İşte detaylar...

Türk futbolunda sarsıcı bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, spor dünyasında yankı uyandıran bir bahis soruşturması kapsamında geniş çaplı bir operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında 17 hakem, 1 Süper Lig kulübü başkanı, 1 eski kulüp sahibi ve 1 eski dernek başkanı olmak üzere toplam 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025 tarihinde yaptığı "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı" yönündeki açıklamanın ihbar kabul edilmesiyle sürecin başlatıldığı belirtildi.

HAKEMLER VE KULÜP YÖNETİCİLERİNE SUÇLAMALAR

Yürütülen soruşturma kapsamında, 17 hakem hakkında Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "görevi kötüye kullanma" ve 6222 sayılı "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamaları yöneltildi.

Ayrıca Trendyol Süper Lig'de mücadele eden bir kulübün başkanı (M.Ö.), bir takımın eski sahibi (T.C.) ve bir eski dernek başkanı (M.F.S.) hakkında da aynı suçtan adli işlem başlatıldı.

Bununla birlikte, sosyal medyada manipülatif paylaşımlar yaptığı ve yanıltıcı bilgi yaydığı tespit edilen bir kişi (U.E.) için "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.

12 ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Toplam 21 kişi hakkında İstanbul dahil 12 farklı şehirde arama, el koyma ve gözaltı tedbirleri uygulandı. Savcılık açıklamasında, soruşturmanın kapsamının oldukça geniş olduğu ve futbol ekosisteminde yer alan tüm kişi ve kurumların dikkatle inceleneceği vurgulandı.

TFF VE ADLİ SÜREÇ AYRIMI

Başsavcılık açıklamasında, TFF'nin yürüttüğü idari soruşturma ile adli sürecin birbirinden bağımsız ilerlediği belirtildi:

"TFF tarafından yürütülen disiplin süreçlerinden faydalanılmakla birlikte, adli değerlendirmeler tamamen bağımsız olarak yapılacaktır. TFF'nin işlem yapmadığı kişiler hakkında da adli işlem uygulanması mümkündür."

KAMUOYUNA UYARI

Açıklamanın sonunda, sosyal medyada dolaşan teyitsiz bilgilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı:

"Özellikle sosyal medyada kaynağı belirlenemeyen hiçbir bilgiye itibar edilmemesi, soruşturmanın tüm deliller toplanarak kararlılıkla sürdürüleceği kamuoyuna duyurulur."