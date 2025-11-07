Real Madrid forması giyen milli gururmuz Arda Güler, ekin ayının en iyi futbolcusu seçildi. Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 21 maçta 4 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

Kariyerini İspanyol devi Real Madrid'de sürdüren Arda Güler, takımında ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi. La Liga ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Arda, geçen ay Real Madrid formasıyla gösterdiği olağanüstü performansla takdir toplamıştı." ifadelerine yer verildi.

"KENDİME GÜVENİYORUM"

Real Madrid internet sitesine konuşan milli yıldız, "Taraftarlarımız her zaman yanımızda, bizi çok destekliyorlar ve onların bizimle olmasından dolayı çok mutluyuz. Umarım sezon sonunda tüm kupaları kazanırız. Kendime güveniyorum. Sezona tüm takım arkadaşlarımla birlikte iyi bir başlangıç yaptık. Teknik direktörümün bana güven vermesi benim için çok önemli. Rayo Vallecano ile zorlu bir maça çıkacağız. Kazanıp milli maç arasına 3 puanla girmek istiyoruz." yorumunu yaptı.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 21 maçta 4 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.