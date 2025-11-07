CANLI SKOR ANA SAYFA
Allard Lindhout için flaş detay Allard Lindhout için flaş detay 18:10
G.Saray'da Kocaelispor mesaisi başladı G.Saray'da Kocaelispor mesaisi başladı 17:06
Nelson Semedo milli takıma çağrıldı Nelson Semedo milli takıma çağrıldı 15:46
Şampiyonlar Ligi'nden Osimhen paylaşımı! Şampiyonlar Ligi'nden Osimhen paylaşımı! 15:25
'VAR'a rağmen penaltıyı vermedi' 'VAR'a rağmen penaltıyı vermedi' 15:18
Beşiktaş'ın Antalya kafilesi belli oldu Beşiktaş'ın Antalya kafilesi belli oldu 14:45
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 14:16
Beşiktaş Antalyaspor maçına hazır Beşiktaş Antalyaspor maçına hazır 14:02
“Talisca-Asensio birlikte oynamaz" “Talisca-Asensio birlikte oynamaz" 11:41
"Şaşırtıcı değil" "Şaşırtıcı değil" 11:31
Galatasaray'ın başarısının sırrı ortaya çıktı! İşte yeni sözleşmelerdeki o madde Galatasaray'ın başarısının sırrı ortaya çıktı! İşte yeni sözleşmelerdeki o madde 11:03
Leo Dubois futbolu bıraktı Leo Dubois futbolu bıraktı 10:48
