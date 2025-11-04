UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başladı. 20:45 seansında başlayan iki mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başladı. 20:45 seansında başlayan iki mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahneye çıkan takımlar, kritik puanlar için mücadele ediyor. Gecenin dikkat çeken iki karşılaşmasında Slavia Prag, Eden Arena'da İngiliz devi Arsenal'i konuk ediyor. Aynı saatte Diego Armando Maradona Stadyumu'nda ise Napoli, Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşıyor.

SLAVIA PRAG-ARSENAL MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

NAPOLI-EINTRACHT FRANKFURT MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

MAÇLAR HANGİ KANALDA?

Slavia Prag-Arsenal mücadelesi Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanırken, Napoli-Eintracht Frankfurt karşılaşması Tabii Spor 1'den futbolseverlerle buluşuyor. Her iki maç da 20.45'te başladı.

İŞTE NAPOLI-FRANKFURT MAÇININ İLK 11'LERİ

Napoli: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano, Hojlund, Elmas.

Eintracht Frankfurt: Zetterer, Collins, Koch, Theate, Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown, Götze, Bahoya, Burkardt.

İŞTE SLAVIA PRAG-ARSENAL MAÇININ İLK 11'LERİ

Slavia Prag: Markovic, Vicek, Chaloupek, Zima, Moses, Zafeiris, Sadilek, Mbodji, Provod, Chory, Sanyang.

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Nwaneri, Norgaard, Rice, Saka, Trossard, Merino.