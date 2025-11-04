UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Atletico Madrid sahasında Belçika ekibi Royale Union SG'yi 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle İspanyol temsilcisi puanını 6'ya yükselterek gruptaki iddiasını sürdürdü. Konuk ekip ise 3 puanda kaldı.
Maçın 39. dakikasında Julian Alvarez, Simeone'nin pasında topu ağlara göndererek Atletico'yu öne geçirdi. Union SG, 60. dakikada David'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ancak Atletico ikinci yarıda vites artırdı. 72. dakikada Gallagher ve 90+6'da Llorente'nin golleriyle farkı yeniden açtı.