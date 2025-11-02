İtalya Serie A’nın 10. haftasında Inter, deplasmanda Hellas Verona’yı 2-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Inter, Hellas Verona'ya konuk oldu ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Inter 16. dakikada Piotr Zielinski ile öne geçti. Bu golün asistini ise Hakan Çalhanoğlu yaptı. Ev sahibi Hellas Verona, 40'ta Giovane ile skoru eşitledi. Mücadelede 90+4'te Martin Frese'nin kendi kalesine gönderdiği top Inter'e 3 puanı getirdi.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.

Bu sonucun ardından Inter puanını 21'e yükseltirken, Hellas Verona 5 puanda kaldı.