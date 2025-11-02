Ligue 1'in 11. haftasında heyecan dorukta! Brest, Francis Le Blé Stadyumu'nda Lyon'u konuk edecek. Fransa'nın en üst liginde 14. sırada bulunan ev sahibi, düşme hattından uzaklaşmak için seyirci avantajını da kullanarak 3 puan almak istiyor. 5. sıradaki Lyon ise gözünü zirveye dikti. Lider PSG ile arasında 2 puan fark bulunan konuk ekip, ilk 3'e girmeyi hedefliyor. Peki Brest - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brest, Ligue 1'in 11. haftasında evinde Lyon'u ağırlayacak. Heyecan dolu karşılaşmada ev sahibi takım küme hattından uzaklaşarak ortalara yükselmek ve Fransa'nın en üst liginde kalma şansını artırmak istiyor. Konuk ekip ise gözünü, 19 puanla yer aldığı 5. sıradan zirveye dikti. ilk sırada yer alan PSG ile arasında yalnızca 2 puan ve 7 averaj farkı olan Lyon, ilk 3'e yükselmek için kollarını sıvayacak. Peki Brest - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brest - Lyon maçı 2 Kasım Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye Saati İle 22.45'te başlayacak.

BREST - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Francis Le Blé Stadyumu'nda oynanacak Brest - Lyon maçı, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.