İspanya La Liga'nin 11. haftasında Real Madrid konuk ettiği Valencia'yı farklı mağlup etti. İşte detaylar...

İspanya La Liga'nın 11. haftasında lider Real Madrid, sahasında konuk ettiği Valencia'yı 4-0 yendi ve şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. İkinci yarıda yerini Ceballos'a bırakan yıldız orta saha, karşılaşmayı 1 asistle tamamladı ve ilk yarıya Mbappe ile uyum içerisindeki oyunuyla damga vurdu.

Ev sahibi ekibin gollerini Kylian Mbappe (2), Jude Bellingham ve Carreras kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte Xabi Alonso'nun öğrencileri puanını 30'a yükseltti.