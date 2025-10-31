Hakan Çalhanoğlu Chivu ile en iyi dönemini yaşıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer gündemindeydi
Yaz transfer döneminde adı önce Fenerbahçe sonra da Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu, Serie A ekibi Inter'de kalma kararı vermişti. Christian Chivu'nun takımın başına gelişin ardından farklı bir çehreye bürünen Inter'de Hakan formunun zirvesine çıktı. İşte detaylar...
Bu yaz transfer döneminde milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'den ayrılabileceği yönündeki iddialar futbol gündemini bir hayli meşgul etmişti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürülen başarılı orta saha oyuncusu, transfer döneminin son günlerinde kararını verdi ve Inter'de kalmayı tercih etti.
İtalyan basınından Il Nerazzurro'da yer alan habere göre, Hakan Çalhanoğlu'nun bu kararı hem milli futbolcumuz hem de kulübü için olumlu sonuçlar doğurdu. Cristian Chivu yönetiminde yeni bir kimliğe bürünen Inter, daha dikine oynayan, agresif ve tempolu bir futbol anlayışını benimsedi. Bu sistemin merkezinde ise Hakan Çalhanoğlu yer aldı.
Takımın beynine dönüşen milli yıldız, oyunun temposunu belirleyen bir maestro olmasının yanı sıra, aynı zamanda skor katkısıyla da öne çıkan bir lider haline geldi. Fiorentina maçında attığı iki golle toplamda 7 maçta 5 gole ulaşan Hakan, Serie A'da Orsolini ile birlikte gol krallığında zirveye çıktı.
Son üç maçta ikisi penaltıdan, ikisi ceza sahası dışından olmak üzere toplam dört gol kaydeden Hakan Çalhanoğlu, Cristian Chivu döneminin en formda isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.