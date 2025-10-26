Serie A’da bu hafta futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor! Lazio - Juventus maçı, Pazar akşamı Stadio Olimpico’da nefesleri kesecek bir mücadeleye sahne olacak. Sezona istediği gibi başlayamayan iki dev takım, bu kritik karşılaşmada yeniden çıkış yakalamak istiyor. Peki, Lazio - Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

Lazio - Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A'da haftanın en önemli maçlarından biri Lazio - Juventus karşılaşması olacak. Her iki ekip de zorlu bir dönemden geçerken, alınacak galibiyetin moral ve puan açısından büyük önemi bulunuyor. Ev sahibi Lazio, Serie A'da son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Savunmadaki hatalar ve gol yollarındaki verimsizlik, takımın performansını olumsuz etkiledi. Ancak Stadio Olimpico'da oynanacak bu maçta taraftar desteğiyle sahaya çıkacak olan mavi-beyazlılar, güçlü rakibini yenip yeniden yükselişe geçmenin peşinde.

LAZIO JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

LAZIO - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

⚽ MAÇ ÖNİZLEMESİ

Son haftalarda düşen form grafiği nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Juventus, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oldukça zorlu bir sınav verdi. İki kez Avrupa şampiyonu olan Torino ekibi, son altı maçında beş beraberlik ve bir mağlubiyet alarak istikrarsız bir dönemden geçiyor. İspanya'nın başkenti Madrid'de Real Madrid karşısında dirençli bir oyun sergilemesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bernabeu'daki mücadelede Dusan Vlahovic ve Lois Openda etkili olsalar da ağları sarsamadılar. Jude Bellingham'ın yakın mesafeden attığı golle Real Madrid galibiyete uzanırken, Juventus grup aşamasındaki ilk üç maçında yalnızca iki puan toplayabildi.

Bu karşılaşmadan birkaç gün önce Como'ya 2-0 yenilen Bianconeri, son üç maçında da gol atmayı başaramadı. Takımın son golü, Villarreal karşısında Francisco Conceiçao'dan gelmişti o golden bu yana tam 300 dakikadır Juventus gol sevinci yaşayamıyor.

Como deplasmanında alınan mağlubiyet, Torino ekibinin ligdeki 11 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırdı. Ancak bu süreçteki beraberliklerin fazlalığı, takımın puan kayıplarını önleyemedi. Şimdi Juventus, Igor Tudor yönetiminde İtalya'nın başkentine gidiyor ve sezona hayal kırıklığıyla başlayan rakibi Lazio karşısında mutlaka kazanmak zorunda.

İstatistikler, Juventus'un Lazio deplasmanlarında zorlandığını gösteriyor. Siyah-beyazlılar, başkent ekibine karşı oynadığı son 29 deplasman maçında yalnızca bir gol atabildi. Yine de Tudor'un eski takımına karşı ekstra motive olacağı bir karşılaşma olacak. Hatırlanacağı üzere Hırvat teknik adam, Mart-Haziran 2024 döneminde Lazio'nun teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

Öte yandan Lazio cephesinde de tanıdık bir isim var: Maurizio Sarri. Deneyimli çalıştırıcı, 2019-2020 sezonunda Juventus'un başında yer almış ve takıma üst üste dokuzuncu Serie A şampiyonluğunu kazandırmıştı. Ancak o günler artık geride kaldı.

Lazio, bu sezona kötü bir başlangıç yaparak ilk dört maçında üç yenilgi aldı. Daha sonraki haftalarda toparlanma sinyalleri verse de, istikrarsız sonuçlar sürüyor. Genoa karşısında attığı üç gole rağmen sahadan puansız ayrılan mavi-beyazlılar, Torino maçında son anda beraberliği kurtardı ve Atalanta deplasmanından da golsüz beraberlikle döndü.

Bu sonuçlarla Biancocelesti, hala Serie A'nın alt sıralarında yer alıyor. Lazio da tıpkı Juventus gibi beraberlik sorunundan muzdarip; son dönemde kazanmaktan çok puan kaybetmeye alıştı. Nitekim, geçen sezondan bu yana Stadio Olimpico'da oynadığı son 15 lig maçının sadece ikisini kazanabildi ve bu süreçte yalnızca bir maçta kalesini gole kapatabildi.

MUHTEMEL 11'LER

Lazio'nun muhtemel ilk 11'i: Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Cataldi, Basic, Isaksen, Dia, Zaccagni

Juventus'un muhtemel ilk 11'i: Di Gregorio, Gatti, Rugani, Kelly, Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceicao, Yildiz, David

