Finlandiya - Litvanya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri CANLI

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda heyecan 6. hafta maçlarıyla sürüyor. Bu haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri de Finlandiya ile Litvanya arasında oynanacak. Turnuvada kritik bir döneme girilirken, 7 puanla grupta 3. sırada yer alan Finlandiya, sahasında hata yapmadan 3 puanı alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Konuk ekip Litvanya ise şu ana kadar topladığı 3 puanla alt sıralarda yer alıyor. Sporseverler, “Finlandiya - Litvanya maçı canlı izle” aramalarını hız kesmeden sürdürüyor. Peki, Finlandiya - Litvanya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?