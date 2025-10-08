Real Madrid-Roma maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi CANLI

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başlıyor! Turnuvanın ilk haftasında Real Madrid, Roma'yı ağırlayacak. Sahasında hata yapmak istemeyen İspanya temsilcisi, turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Roma ise ilk maçına zorlu deplasmanda sahaya çıkıyor. İtalya ekibi, sezonun ilk Avrupa sınavında 3 puanla başlayarak Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir performans sergilemeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise büyük bir merakla "Real Madrid-Roma maçı canlı izle" ve "Real Madrid-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularını araştırıyor.