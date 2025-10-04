Galatasaray Beşiktaş derbisinde Osimhen oynayacak mı? Osimhen'in son durumu!

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan dev derbi için geri sayım sürerken, gözler takımların yıldız futbolcularına çevrildi. Bu noktada en çok merak edilen isimlerin başında ise sarı-kırmızılıların yeni transferi Victor Osimhen geliyor. Taraftarlar, “Osimhen Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor.