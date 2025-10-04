İspanya La Liga'nın 8. haftasında Athletic Club Bilbao, sahasında Mallorca'yı ağırladı. Mücadele öncesi tribünlerde Filistin bayrakları ile yerini alan ev sahibi ekibin taraftarları, soykırıma tek bir ağızdan tepki gösterdi. Binlerce taraftar, Gazze'de yaralanan ve tedavi için ülkeye getirilen Gazzelileri statta, ayakta alkışlayarak dayanışma mesajı verdi.
İŞTE O ANLAR:
🇵🇸Football team Atletico Bilbao welcomed a group of Gazans who were injured and brought to the Spain for treatment 👏 Thousands of people gave the Gazans a standing ovation in the stadium before match pic.twitter.com/6Pq9ERvlZB— Anadolu English (@anadoluagency) October 4, 2025
Athletic Bilbao taraftarları, Filistin'in özgürlük mücadelesine her zaman verdiği destekle biliniyor.
Futbolcular da San Mames Stadyumu'nda ağırlanan Gazzelilerin yanına giderek tokalaştı.