İspanya La Liga'nın 8. haftasında evinde Mallorca'yı konuk eden Athletic Bilbao'da, taraftarlar maç öncesi Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Binlerce taraftar, Gazze'de yaralanan ve tedavi için ülkeye getirilen mağdurları statta ayağa kalkarak alışladı. İşte detaylar...

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Athletic Club Bilbao, sahasında Mallorca'yı ağırladı. Mücadele öncesi tribünlerde Filistin bayrakları ile yerini alan ev sahibi ekibin taraftarları, soykırıma tek bir ağızdan tepki gösterdi. Binlerce taraftar, Gazze'de yaralanan ve tedavi için ülkeye getirilen Gazzelileri statta, ayakta alkışlayarak dayanışma mesajı verdi.

İŞTE O ANLAR:

Athletic Bilbao taraftarları, Filistin'in özgürlük mücadelesine her zaman verdiği destekle biliniyor.

Futbolcular da San Mames Stadyumu'nda ağırlanan Gazzelilerin yanına giderek tokalaştı.