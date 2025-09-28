İngiliz basını yazdı: Ferdi yeni bir transfer gibi!
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea ile deplasmanda karşılaşan Brighton, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. İngiliz basını, maça 11'de başlayan ve 90 dakika forma giyen Ferdi Kadıoğlu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Brighton, Chelsea'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Maça 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu, İngiliz basınından geçer not aldı.
Sussex Express'te yer alan haberde milli futbolcu, 10 üzerinden 7 puan alarak eleştirmenlerden geçer not aldı. Ferdi Kadıoğlu hakkında yazılan yazıda şu ifadeler kullanıldı:
YENİ BİR TRANSFER GİBİ
Canlı ve hareketli Estêvão'ya karşı zorlu bir mücadele verdi. James'in ortasında Kadıoğlu'na çarpan şanssız bir top, Fernandez'in önüne adeta pas gibi düştü. Minteh ile iyi bir uyum yakaladı. Ciddi ayak parmağı sakatlığından dönen Türk milli oyuncu, adeta yeni bir transfer gibi. Bu sezonun kilit isimlerinden biri olacak.