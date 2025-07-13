FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde İngiliz devi Chelsea ile Fransız devi PSG kozlarını paylaşıyor.
Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İŞTE PSG-CHELSEA MAÇI 11'LERİ:
Chelsea: Sanchez, Gusto, Colwill, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Enzo Fernandez; Pedro Neto, Palmer, Joao Pedro
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves, Doue, Dembele, Kvaratskhelia
PSG-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
PSG-Chelsea maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
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