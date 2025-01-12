İngiltere FA Cup 3. Tur mücadelesinde Arsenal ile Manchester United, Emirates Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Manchester United'da sahaya ilk 11'de çıkan Altay Bayındır maçın 72. dakikasında Arsenal'ın Norveçli yıldızı Martin Odegaard'ın penaltı vuruşunda topu iki hamlede kontrol etti.
Altay, Odegaard'ın penaltı vuruşunu müthiş çıkardı!❌ pic.twitter.com/Ya1GSKGf4h— TRT Spor (@trtspor) January 12, 2025
BİR KRİTİK KURTARIŞ DAHA
Mücadelenin bu kez 79. dakikasında gelişen Arsenal atağında ceza sahasına kesilen topa Declan Rice bomboş yükselerek yakın mesafeden kafayı vurdu ancak Altay Bayındır bu pozisyonda da topu dışarı tokatlayarak gole engel oldu.
Altay Bayındır, Rice'ın yakın mesafeden kafa vuruşunu müthiş çıkardı! pic.twitter.com/zA2rvmvgVW— TRT Spor (@trtspor) January 12, 2025