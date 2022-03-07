Tottenham 5-0 Everton (MAÇ SONUCU-ÖZET) Cenk Tosun...

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Tottenham, evinde Everton'u 5-0 mağlup etti. Bu sonuçla Everton üst üste 3. yenilgisini aldı. Öte yandan Milli oyuncumuz Cenk Tosun bu karşılaşmada Everton maç kadrosunda yer almadı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2022- 01:42