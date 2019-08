Jürgen Klopp: "İstanbul bizim şehrimiz"

Liverpool'un menajeri Jürgen Klopp, UEFA Süper Kupa'yı kazandıkları maçın ardından İstanbul ile ilgili duygularını paylaştı.

UEFA Süper Kupa maçında Chelsea'yi penaltı atışları sonucunda mağlup ederek kupayı kazanan Liverpool'da menajer Jürgen Klopp, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"İSTANBUL YİNE İŞİMİZE YARADI"



İstanbul ile güzel bir bağ oluşturduklarını vurgulayan Klopp, "İstanbul yine işimize yaradı. Tabiki burası bizim şehrimiz, hava çok sıcaktı ve iki takım için de işleri zorlaştırdı. İki takım da çok fazla mücadele etti ve sonuç olarak kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.



ADRIAN'A ÖVGÜLER



Alisson'un yokluğunda kaleyi koruyan Adrian'a övgülerde bulunan Klopp, "Penaltılar sonucu kazanmak önemli ve ben maçın 7 veya 8'inci penaltılara gidebileceğini düşünüyordum ama Adrian inanılmaz bir iş yaptı onun için de derin bir hikayesi oldu. Sonuçta 2 hafta önce gelmişti, şimdiden takıma çok önemli katkı sağladı." şeklinde konuştu.



Jürgen Klopp son olarak "Şimdiden çok mücadeleci maçlara başladık, her takım kazanmak istiyor, her maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.