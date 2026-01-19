Manchester City Marc Guehi transferini duyurdu!

City'den yapılan açıklamada, Crystal Palace forması giyen 25 yaşındaki oyuncuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Chelsea altyapısından yetişen ve Liverpool'un da yakından ilgilendiği Guehi için Manchester City, 20 milyon sterlin bonservis ödedi.

Kulübün sitesine konuşan İngiliz oyuncu, "Bu transfer, kariyerim için harcadığım tüm emeklerin doruk noktası gibi. Şu anda İngiltere'nin en iyi kulübünde ve inanılmaz bir oyuncu kadrosunun parçasıyım." ifadelerini kullandı.

Guehi, geçen sezon Crystal Palace ile Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.