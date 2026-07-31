Spor yazarlarından Midtjylland-Beşiktaş maçı değerlendirmesi!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Midtjylland!ı 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Fotomaç Gazetesi yazarları, Midtjylland-Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...