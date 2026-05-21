Fenerbahçe'de başkan adaylarından Antonio Conte yarışı
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, teknik direktörlük için Hakan Safi cephesinin Antonio Conte girişimlerine kontrayla karşılık verdi. İşte sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktör transferinde tüm detaylar...
Takvim'in haberine göre Teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman ile anlaşma sağlamasına rağmen şimdilik bunu açıklamayan Yıldırım, Hakan Safi'nin teknik direktörlük görevi için Maldini aracılığıyla ikna etmeye çalıştığı Antonio Conte'nin vereceği yanıtı bekliyor.
TEKLİF PLANLIYOR
Yıldırım'ın, Napoli'den ayrılacak olan İtalyan teknik direktörün Fenerbahçe'de çalışmaya sıcak bakması durumunda devreye girip Conte'ye teklif yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.
Bu durumun bir benzeri Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında yaşanan seçimde gerçekleşmiş ve Aziz Yıldırım'ın hoca adayı olarak belirlediği Jose Mourinho, seçimi kazanan Ali Koç'un başkanlığında Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmişti.
Conte'nin ikna olması durumunda rekabet bu kez Yıldırım ile Safi arasında yaşanabilir.
9 KUPA
56 yaşındaki İtalyan teknik adam kariyerinde 9 kez kupaya uzandı. Conte; 5 İtalya Serie A, 2 İtalya Süper Kupası, 1 İtalya Serie B, 1 İngiltere Premier Lig ve 1 de FA Cup şampiyonluğu yaşadı.